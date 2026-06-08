Novi skandal u režiji blokadera!

Blokaderi su preši igricu i još jednom pokazali da im ništa nije sveto! Naime oni su okačili svoj transparent ispod crkvenog zvonika.

Pogledajte samo taj skandal:

Mnogi građani ocenili su da verski objekti ne bi trebalo da budu mesto za političke poruke, bez obzira na to ko ih šalje i iz kojih razloga. Posebnu pažnju izazvala je činjenica da je transparent okačen na delu zvonika, neposredno ispod zvona crkve.

Na društvenim mrežama usledili su brojni komentari, a pojedini korisnici naveli su da ovakav potez smatraju neprimerenim i uvredljivim za vernike. Drugi su ocenili da se političke poruke ne bi smele postavljati na verske objekte, jer oni treba da ostanu mesta molitve, okupljanja i duhovnog života.

Ovaj događaj ponovo je otvorio pitanje granice između političkog aktivizma i poštovanja verskih institucija. Dok jedni smatraju da je reč o vidu protesta, drugi ističu da crkve i verski objekti ne bi smeli da budu korišćeni za političke obračune i slanje bilo kakvih političkih poruka.