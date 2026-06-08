Pojavio se još jedan dokaz da su blokaderi prsli kao lajsne! Naime, na mrežama se pjavio snimak sa još jednog njihovog blamantnog skupa...

Naime, na skupu čiji je povod bila Palestina, oni su se okupili u centru grada, u Knez Mihajlovoj ulici, i posedali tačno pore - lizalica.



Bilo ih je toliko da je čak i lizalica bilo više - mada to i nije preterano teško.

Pogledajte kako su posedali, i na šta je to ličilo.

Iz dana u dan sve je očiglednije da im podrška opada, pa se tako svakodnevno sve više blamiraju... A posle ovakvog snimka, zaplakao bi i i onaj ko ih plaća...

Što bi se reklo... kakav krindž.