Na skupu u organizaciji blokadera u Frankfurtu, novinar je, nakon što je postavio logično pitanje, brutalno maltretiran i izbačen iz sale.

Bolno pitanje po blokadere, "gde je program", izazvalo je neljudsku, nasilnu reakciju: najpre mu je oduzeta reč, onda su iz publike počeli da mu dobacuju "napolje, napolje", da bi nasilje i brutalne scene dostigle vrhunac kada ga je nekolicina muškaraca iz obezbeđenja čupala za kosu, tukla i izbacila napolje.

"Nezavisni" i "objektivni" N1, o skandaloznom nasilju u režiji proglasovaca i brutalnom maltretiranju izveštava kao "incidentu u kome je jedna osoba udaljena iz sale", ulepšavajući i relativizujući siledžijsko ponašanje blokadera.

N1 namerno prećutkuje razlog ovakvog ponašanja nasilnika, jer svakog u Srbiji zanima isto, gde su vam plan i program!?