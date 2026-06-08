Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se danas putem svog zvaničnog Instagram naloga, odakle je uputio poruku građanima Srbije.

U kratkoj ali snažnoj poruci predsednik je poručio:

- Mene ne interesuje podrška u tuđim zemljama i kabinetima, mene interesuje moj narod.

Predsednik Vučić i ranije je u više navrata isticao je da nikome ne želi da polaže račune i da je Srbija suverena zemlja. Predsednik gotovo svakodnevno deli svoje poruke građanima, te tako ova poruka na Instagramu još jednom potvrđuje opredeljenje državnog vrha da nastavi sa politikom razvoja, stabilnosti i očuvanja nacionalnog dostojanstva, uz insistiranje na tome da Srbija ostane slobodna, ponosna i poštovana država na međunarodnoj sceni.