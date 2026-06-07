Anu Brnabić su dočekali mnogobrojni građani koji su želeli da se rukuju i fotografišu sa njom, a ona im se od srca zahvalila za dobrodošlicu i podršku.

- Popodne prepuno osmeha u Novim Banovcima. Običan narod koji iskazuje ljubav prema svojoj otadžbini i daje podršku svom predsedniku Vučiću u borbi za još snažniju, prosperitetniju i slobodnu Srbiju. Zajedništvo je naša najveća snaga i nešto što nam niko nikada ne može oduzeti. Zaista, u svakom delu Srbije koji sam obišla energija je fantastična, ali deluje mi da je danas u Novim Banovcima bilo posebno. Što su napadi na Vučića jači i podmukliji, naš narod će još snažnije ustati, dići glas i jasno i glasno reći da čvrsto stoje uz državotvornu politiku predsednika Srbije. Ogromna zahvalnost svim ljudima na svemu, što nikada nisu odustali, što nisu poklekli pred blokaderskim terorom i što će nastaviti da budu naša najveća snaga. A mi iz SNS-a ćemo zauvek verovati u niih i zajedno nastavljamo putem uspeha. Srbija pobeđuje!