Blokaderi su, prema svemu sudeći, došli u vema nezavidnu poziciju, u fazu u kojoj se njihova promocija i javna podrška svodi gotovo isključivo na najuži porodični krug.

Umesto šire društvene, kako možemo da vidimo, ističu se istupi članova porodice o čemu svedoči i slučaj Nine Kostić, koja u javnosti hvali i promoviše svog izabranika Milutina Kostića.

Kako možemo da vidimo, ona je podelila objavu najave gostovanja njenog izabranika na televiziji koja svakodnevno širi bezočnu blokadersku propagandu.

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Ovakvi primeri, nameću pitanje, da li blokaderi imaju još nečiju podršku sem u krugu najuže porodice, i ako imaju gde je?

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