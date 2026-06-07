-Hvala vam na divnom dočeku. Još jednom ste pokazali zašto su najbitniji događaji startovali baš ovde. Naš narod je bio željan slobode, najskuplje srpske reči. Veliko hvala na onome što ste izdržali više od godinu i po dana. Da nije bilo patriota srušili bi nam državu. U mnogim drugim državama na manje udare su padali svi, gubili na desetine ljudskih života. U Srbiji niko nije, hvala Bogu, stradao, iako su oni pokušavali da nas ubiju. Mi smo pribranošću i hrabrošću sve preživeli - rekao je Vučević, prenosi Dnevnik.

Vučević je sada, kako je rekao, kada smo na tri, pet ili šest meseci od izbora, zamolio grašane da ne bace u vodu ovih 14 godina.

- Blokaderi su nam pokazai kako može biti gore. Narod hoće promene, ali na bolje- da ima veće plate i penzije, da se vratimo veri, istoriji, tradiciji. Autošovinisti ne mogu čudom da se načude da je milion ljudi išlo da celiva Pojas Presvete Bogorodice. Ne mogu da veruju da ne mogu da iščupaju koren iz našeg naroda. Sve poštujemo, ali ljubimo našu svetu trobojku i verujemo u našu crkvu. Ko veruje u Boga poštuje svakog drugog ko veruje u Boga. Pokušali su da nas posvađaju generacijski, da posvađaju nastavnike u zbornicama, zavadili narod. Imale su i druge države velike tragedije i Švajcarska, Španija, i niko nigde nije rušio državu. Mi moramo da živimo zajedno i za razliku od njih smo spremni da razgovaramo. Sad vam kažem, ovde u Šumadiji, i Aleksandar Vučić, naša stranka i svi koji će biti s nama, daćemo sve od sebe da pokvarimo blokaderski plan da pobede na izborima. Kad god da budu izbori svi na izbore! Da ih pobedimo čisto i ubedljivo. Od Vranja do Subotice, svuda da ih pobedimo, jer su hteli da sruše državu. Olovkom i papirom, a ne bakljama! Živela Topola, Šumadija, živela Srbija- poručio je Vučević.

