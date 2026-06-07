Narodna banka Srbije (NBS) objavila je da javna rasprava Nacrta izmene i dopune Zakona o platnim uslugama traje do 11. juna.

Kako je navedeno u saopštenju, izmene predviđene u Nacrtu Zakona imaju za cilj potpuno usklađivanje sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti platnih usluga i implementaciju odredbi Uredbe (EU) 2024/886 kojom se menjaju pojedine odredbe Druge direktive o platnim uslugama (PSD2), Uredbe (EU) 2021/1230 o prekograničnim plaćanjima u Uniji, Uredbe (EU) 260/2012 (SEPA Uredba) i Direktive 98/26/EC o konačnosti poravnanja u platnim sistemima i sistemima za poravnanje hartija od vrednosti (SFD).

NBS poziva stručnu javnost i sve druge zainteresovane strane da komentare i primedbe na ovaj Nacrt dostave do 11. juna na imejl-adrese: kabinetguvernera@nbs.rs i platni.sistem@nbs.rs.

NBS objavila novi kurs evra

Podestimo, Narodna banka Srbije (NBS) oglasila se povodom novog zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru za danas, 7. juna 2026. godine.

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi u ponedeljak 117,3823 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,4 odsto i iznosi 101,4277 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 1,4 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 1,0 odsto, dok je od početka godine slabiji za 1,5 odsto.

BONUS VIDEO