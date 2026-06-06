Građani Gračanice i severnog dela Kosovske Mitrovice uoči sutrašnjih izbora za skupštinu privremenih prištinskih institucija poručuju da im je najvažnije da bude obezbeđen opstanak Srba na Kosovu i Metohiji i ističu da će svoju podršku dati Srpskoj listi.

Jovica Vasić iz Gračanice kaže da očekuje da izbori proteknu mirno i smatra da Srbi treba da podrže Srpsku listu.

- Ne bih znao više baš da komentarišem šta Priština očekuje. Mi, Srbi na Kosovu, očekujemo boljitak i, normalno, treba da se izađe da se glasa za Srpsku listu, 119 - rekao je on.

Sličan stav ima i drugi meštanin Gračanice, koji poručuje da će svoj glas dati Srpskoj listi.

- Nadam se da ćemo doći do mira i slobodnog kretanja na Kosovu i Metohiji, jer ovako ne može više. Želim da sutra ujutru izađu masovno da glasaju za Srpsku listu - rekao je on.

Još jedan stanovnik Gračanice kratko poručuje:

- Srpska lista pobeđuje, nemam šta drugo da dodam.

Građani Kosovske Mitrovice takođe ističu da je najvažnije obezbediti ostanak i opstanak Srba na vekovnim ognjištima.

Miladinka Božović iz Kosovske Mitrovice očekuje da nakon izbora budu stvoreni uslovi za ostanak Srba i nova zapošljavanja.

- Očekujem da izađemo i da svi glasamo za Srpsku listu, za Srbiju, da ostanemo na KiM, da nas niko ne dira, da može da se živi, zapošljava, da bude bolje i u dobrom redu - kazala je ona.

Dodaje da Srbi na Kosovu i Metohiji pružaju podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Njen sugrađanin Branislav Krstić smatra da je važno da nakon izbora budu formirane institucije u Prištini, kako bi se nastavio dijalog Beograda i Prištine i kako bi se rešavali problemi sa kojima se suočavaju Srbi.

- Nadam se da će se na ovim izborima dobiti konačno sve centralne institucije na Kosovu, to je definitivno preko potrebno da bi se nastavio dijalog - rekao je Krstić.

Mitrovčanin Vasilije ne očekuje velike promene, ali smatra da je neophodno poboljšati uslove života na severu Kosova i Metohije kako bi Srbi ostali na svojim ognjištima.

- To zavisi i od nas, da li ćemo da izađemo, u kom broju, za koga ćemo da glasamo, da li ćemo na taj način obezbediti da ostanemo i opstanemo ovde na severu Kosova - poručio je on.

U Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija sutra će biti održani vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija samouprave, nakon što parlament nije uspeo da izabere predsednika privremenih institucija u roku koji je odredio ustavni sud u Prištini.

Biračka mesta biće otvorena od 7 do 19 časova.

Na izborima učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat, a Srpska lista, najjača srpska politička organizacija u Pokrajini, nalazi se pod rednim brojem 119.

Prema podacima Centralne izborne komisije u Prištini, pravo glasa ima 2.092.174 birača, od čega je 1.959.962 registrovano na Kosovu i Metohiji, dok je za glasanje van Pokrajine prijavljeno 132.212 birača.

Izbori se održavaju u atmosferi pojačanih pritisaka Prištine na srpski narod i Srpsku listu.