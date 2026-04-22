U Paraćinu se danas otvorio novi proizvodni pogon kompanije Vaider Srpska fabrika stakla, a svečanom otvaranju novog pogona prisustvovao je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Obraćanje predsednika

- Srećan sam što sam danas u Paraćinu, ne samo jer možemo da se radujemo velikim uspesima, jer verujem da ćemo još većim uspesima moći da se radujemo u budućnosti. Mi smo danas postavili temelje na kojima se nadam da ćemo podići dobru kuću koju smo svi zajedno uspeli da srušimo. OVa fabrika je nekada bila najmoćnija u celom Pomoravlju, gradila je i zidala.

- Još 1846. godine Avram Petronijević je osnovao prvu fabriku stakla, kod Jagodine, od tada imamo tradiciju izrade stakla. Dok su druge balkanske zemlje uvozile flašu, Srbija je krenula sama da ih pravi. I tada smo pokazali da možemo sopstvenim rukama i industrijom da zablistamo i napravimo razliku, i da možemo da proizvodimo. Onda su radnici njihovo znanje preselili u Paraćin 1907. godine i od tada traje tradicija uspeha i neuspeha, otvaranje i zatvaranje.

- Sećam se, pre 15-20 godina, kada bi bile povoljne cene energenata, svi bi se tukli za srpsku fabriku stakla. I svi su bili genijalni direktori, svi su sve znali... kada dođe loša cena energenata, državo pomaži, ne možemo! Jer nismo sačuvali nišzta iz dobrih vremena. Tako smo kroz loše privatizacije uspevali da uništimo nešto što nam je tako vredno. Danas podižemo sa našim švajcarskim i slovenačkim partnerima nešto novo - rekao je predsednik i dodao:

- Gledaću da zamolim ljude u vladi da dodatno pomognemo da zaposlimo više ljudi, da mogu da ulažu. Više od sto miliona boca rakije i vina proizvedemo. Imate ogroman posao da pokrijete 10 odsto, da ne kažem da se nadam da možete i 50 odsto. Iz Pomoravlja nam je otišlo mnogo ljudi. Moraćemo mnogo da radimo da ih vratimo. Obećao sam put do Grze, onda da je spojimo sa manastirom.

Predsednik je potom dodao da živimo u zemlji u kojoj se ljudi bune i zbog igrališta za decu.

- Imali smo protest u Pančevu zbog toga, kazao je predsednik.

- Za mene je od presudnog značaja razvoj i napredak moderne Srbije. Verujem da Vaider kompanija može da postigne velike rezultate, imaće podršku države. Vidimo svetlo na kraju tunela, moraćemo mnogo da radimo da fabrika stakla bude na ponos svima u regionu. Hvala vam na interesovanju koji ste pokazali za našu zemlju, želim mnogo dobrih plata. Živela Srpska fabrika stakla, živela Srbija! - poručio je Vučić. Pitanja novinara - Za nekoliko dana kreću radovi na putu ka Grzi. Radićemo i petlju, mnogo toga, ovo je jedan temelj, pa da nadogradimo - rekao je predsednik. O protestu blokadera zbog Evrovizije - Hoće da protestvuju zbog toga što učestvuje Izrael? Au... svašta ima u našoj zemlji, ne znam šta bi vam rekao, blago dokonim ljudima. Ubismo se tražeći načine da fabrike razvijamo i da gradimo Srbiju... kakve veze ima RTS s tim ko učestvuje na Evroviziji? Nisam stručan za tu bolest. O Vladanu Đokiću - Nemam nikakav problem sa tim, ja ću da potvrdim njihove reči, uspeli su da dobiju podršku EU. Šider kaže da nemamo podršku. Ni kod jednog od onih koji smatraju da je Srbija genocidna nemamo podršku. Đokić ima. Mene ne zanima podrška po tuđim kabinetima. Ja imam slobodarsku dušu i duh i uvek ću se boriti za svoju zemlju. Da li Brisel više podržava Đokića nego mene, ja nemam problem da to kažem. Potpuno je svejedno. Suviše sam ja tvrdoglav, suviše svoj, suviše Srbin, suviše volim Srbiju, da bih moćnicima bio po volji. O Peteru Mađaru - Ne mislim da je to vraćanje imperije. Mađarska je najviše napredovala nakon austrougarske nagodbe. Vidim da u Briselu insistiraju na tome. Što se našeg razgovora tiče, niti menjam prijatelje niti bilo šta drugo. Naš je interes da imamo dobre odnose sa Mađarskom. Razgovor je bio bolji nego što sam očekivao, nije bilo neprijatnih tonova. Imamo mnogo projekata. Oni pokušavaju da postanu vlasnici NIS, Mađarska dobija gas preko Srbije, nisam pomenuo prugu, mnogo toga nas vezuje. Dobro je da imamo najbolje moguće odnose. Srećan sam kao odgovoran čovek tonom koji je uspostavljen. O pisanju "Večernjeg lista" - Pričaju gluposti kao i obično, kao što su pričali gluposti sa zamrzavanjem, tako pričaju i o strahu. Nemaju oni (Brisel) strah od mene, nemam ja od njih, da li sam u svemu saglasan sa hrvatskom ili evropskom politikom... nisam vam ja Đokić. Uskoro vam Đokić pobeđuje pa ćete morati da smišljate druge tekstove da popunjavate svoje besmislene novine.

Vučić sa radnicima u pogonu

Predsednik je nakon sastanka sa rukovodstvom prošetao kroz pogon i poželeo radnicima srećan rad.

Predsednik Vučić rukovao se sa nekim radnicima, i kratko porazgovarao sa njima.

Vučić je prokomentarisao da jedna radnica radi 27 godina u kompaniji.

Njemu je potom objašnjeno kako funkcioniše proces proizvodnje i kako rade mašine.

Obilazak fabrike

Predsednika Vučića dočekali su u krugu fabrike vlasnik Srpske fabrike stakla Igor Lah i generalni direktor Vaider Grupe Kristijan Froba, nakon čega su započeli sastanak.

Svečanom otvaranju prisustvuju i ambasadorka Švajcarske An Lugon-Mulen, ambasador Slovenije Slobodan Šešum, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, direktor Srbijagasa Dušan Bajatović.

O kompaniji

Međunarodna grupacija Vaider, čija je matična kompanija Vaider Group AG registrovana Lucernu u Švajcarskoj, preuzela je Srpsku fabriku stakla u Paraćinu krajem 2022. godine.

SFS Paraćin, kako je navedeno na sajtu, ima za cilj da bude vodeći proizvođač stakla na Balkanu.

Grupacija Vaider ima ambiciozne planove rasta za evropsko tržište stakla i planira da u narednim godinama uloži više od 100 miliona evra u modernizaciju i proširenje svog poslovanja.

SFS je pokreno novu peć u 2024. godini, kapaciteta 270 tona staklene ambalaže dnevno, za koju je investicija bila vredna oko 50 miliona evra.

U fabrici u Paraćinu je, po završetku obimne investicije u novu peć, počela prva probna proizvodnja ambalažnog stakla u novoj peći, a proizvodi se plasiraju u Srbiji i na tržište Jugoistočne Evrope.

SFS je u novembru 2025. objavila da ulazi u novu fazu razvoja pod strateškim vođstvom Vaider Grupe.

Kompanija je istakla da nastavlja sveobuhvatan program modernizacije sa ciljem jačanja dugoročne konkurentnosti i stabilnosti proizvodnje.

Vaider Srpska fabrika stakla je, kako je navedeno, od svoje prve kaplje stakla iz nove peći proizvedene u maju 2024. godine ostvarila izuzetan tržišni napredak i za manje od godinu dana plasirala je proizvode kupcima u čak 20 zemalja u regionu i Evropi.

Fabrika u Paraćinu je svečano otvorena još davne 1908. godine.

Tri godine nakon osnivanja Beogradska zadruga je postala većinski akcionar Srpske fabrike stakla, a novi partner i poverilac odlučio je da proširi fabriku.