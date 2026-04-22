Komentarišući Mađarovu najavu jačanja odnosa Mađarske i Austrije, predsednik Vučić je rekao da ne misli da je to stvaranje imperije.

"Ali, ako sagledate kada je Mađarska najviše napredovala, to je bilo posle Austrougarske nagodbe, ako se ne varam 1867. godine. Dakle, od tada do Prvog svetskog rata to je najviši uspon Mađarske. Ali, ne vidim ja tu bilo kakve probleme. Vidim da u Briselu baš insistiraju na tome, ne vidim zašto, želi čovek da ima prijateljske odnose sa Poljskom, Austrijom, sve OK", kaže Vučić.

Oko samog razgovora sa Mađarom, Vučić je rekao da ni on ni Mađar ne kriju svoje političke afilijacije.

"Naš veoma snažan i značajan interes je dobar odnos sa Mađarskom, to sam mu rekao, obojica smo izrazili želju da nastavimo i unapređujemo saradnju. Razgovor je bio bolji nego što sam očekivao, bez bilo kakvih neprijatnih tonova, što me je takođe iznenadilo, što mislim da govori o odlučnosti Mađarske da gradi dobre odnose sa Srbijom", kaže predsednik.

Kako je dodao, Srbija ima mnogo projekata na kojima radi sa Mađarskom.

"Mi skladištimo gas u Mađarskoj, oni pokušavaju da postanu vlasnici NIS-a, dobijaju gas preko Srbije, mi i dalje imamo projekat izgradnje naftovoda od Novog Sada. Da ne govorimo o Mađarima u Srbiji, Srbima u Mađarskoj. Prvi su nam susedi i dobro je da imamo dobre odnose. Verujem u pragmatizam Mađara i nadam se da ćemo nastaviti putem kojim smo krenuli", rekao je Vučić.

