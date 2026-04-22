Upitan da prokomentariše navode da Brisel, nakon sastanka evropske komesarne Marte Kos i političara Vladana Đokića, sada podržava blokadere, Vučić je rekao da sa time nema nikakav problem.

"Nemam nikakav problem sa tim, ja ću da potvrdim njihove reči, uspeli su da dobiju podršku EU. Šider kaže da nemamo podršku. Ni kod jednog od onih koji smatraju da je Srbija genocidna nemamo podršku. Đokić ima. Mene ne zanima podrška po tuđim kabinetima. Ja imam slobodarsku dušu i duh i uvek ću se boriti za svoju zemlju. Da li Brisel više podržava Đokića nego mene, ja nemam problem da to kažem. Ja sam suviše tvrdoglav, suviše svoj, suviše volim Srbiju da bih moćnicima bio po volji", ocenio je predsednik Vučić.

