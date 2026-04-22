Na pitanje da prokomentariše najavljeni protest blokadera protiv RTS-ovog prenošenja Evrovizije zbog toga što na njoj učestvuje Izrael, Vučić je rekao da ne zna šta im je u glavi

"Au... Svašta ima u našoj zemlji, ne znam šta bih vam rekao. Blago dokonim ljudima. Ubismo se tražeći načine kako da pomognemo da fabrike rastu, da proizvodimo i gradimo Srbiju. Sad je problem ko učestvuje na Evroviziji? Ispred RTS-a? Kakve veze ima RTS sa tim ko učestvuje na Evroviziji? Bog će znati šta je ludacima u glavi, stvarno ne znam. Nisam stručan za tu bolest, sad su mi dali beli mantil da obučem, ovde trebaju neki drugi beli mantili", rekao je predsednik.

