Nastupi Džastina Bibera i Anime na Koačeli tokom drugog vikenda festivala završili su s kaznama od ukupno 44.000 dolara (37.415 evra) zbog prekoračenja dozvoljenog trajanja nastupa.

Poznati kalifornijski muzički festival, koji se održavao tokom protekla dva vikenda i završio se u nedelju, 19. aprila, privukao je oko 125.000 posetilaca dnevno u Empire Polo Club u pustinji Kolorado. Među izvođačima koji su privukli veliku pažnju bili su Biber, Sabrina Karpenter i Karol G.

Kazne zbog probijanja satnice

Otkriveno je da su tokom drugog vikenda i Biber i Anima prekršili ograničenje trajanja programa koje je odredio grad Indio, a prema kom program petkom i subotom mora da se završi do 1 sat ujutro. Prema pisanju Billboarda, predstavnik grada potvrdio je da se Goldenvoice, promotor festivala, suočava s kaznama većim od 40.000 dolara. Dok je prvi vikend prošao bez prekršaja, drugi je doneo dva.





TMZ je prvi izvestio da je Animin nastup u petak, 17. aprila, trajao devet minuta duže, do 1:09, što je festival koštalo 24.000 dolara.Biberov nastup u subotu, 18. aprila, trajao je samo dva minuta duže, ali i to je bilo dovoljno za kaznu od 20.000 dolara. Prema sporazumu s gradskim vlastima, Koačela plaća 20.000 dolara za prvih pet minuta prekoračenja, nakon čega se iznos povećava.

Ovo nije prvi put da se festival suočava s ovakvim kaznama. Prošle godine Travis Skot je prekoračio dozvoljeno vreme za tri minuta, što je takođe rezultiralo kaznom od 20.000 dolara. Još 2009. godine Pol Makarti je svoj nastup produžio za čak 54 minuta, zbog čega su organizatori morali da plate tada ogromnu kaznu od 54.000 dolara.

