Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom otvaranju novog proizvodnog pogona kompanije Vaider Srpska fabrika stakla u Paraćinu.

Nakon obilaska fabrike predsednik je odgovarao na pitanja novinara. Novinarka Alo! upitala ga je: Hrvatski Večernji list objavio je tekst da je Brisel odustao od zamrzavanja 1,6 milijardi evra namenjenih Srbijii. U tekstu navode da se Brisel uplašio Vučića. Čega se to uplašio Zagreb?

Predsednik je za naš medij rekao:

- Pričaju gluposti. Kao što su pričali za zamrzavanje, tako i za bilo kakav strah. Nemaju oni strah od mene, nemam ni ja od njih, mi radimo sarađujemo, uvek će to tako da bude. A da li sam o svemu saglasan, nemojte da se ljutite, sa hrvatskom ili evropskom politikom, nisam vam ja Đokić. Uskoro vam pobeđuje pa ćete morati da smišljate neke druge tekstove da popunjavate novine - poručio im je predsednik.