Blokaderi su danas imali sastanku sa dekanom Medicinskog fakulteta u Beogradu posle kog su mu ukrali novčanik.

Pa ovo nigde nema. Iako smo od plenumaša navikli na sve ovo je stvarno prevršilo svaku meru. Bezobzirno su pokrali domaćini koji ih je primio u svoj kabinet. Ako nas u budućnosti budu lečili ovakvi blokaderi lopovi crno nam se piše.

Studenti u blokadi ili lopovi sa Medicinskog fakulteta već danima trube o pokradenim izborima za studenski parlament gde su ubedljivo izgubili. Samo noć posle glasanja je u neviđenom incidentu jer su odlučili da "otme" članove izborne komisije, pa da im sa svojim pajtosima, koji ni nisu sa tog fakulteta, ne dozvoli izlazak iz prostorija ove visokoškolske ustanove.

Na kraju morala je i da reaguje i policija, i spasi komisiju iz blokaderskih kandži. Iste večeri objavljen je i konačan rezultat studentskog glasanja - 1.044 za Medicinski krug, naspram 967 blokaderskih glasova (nastupali pod nazivom Sinapsa).

