Nakon toga, pojavile su se informacije da žena, koja je nakon incidenta privedena hitnom reakcijom policije, zapravo pripada "zboru" sa Vračara, jednom od pipaka hobotnice blokadera koji u Srbiji sprovode obojenu revoluciju.

Razumljivo, snimak je užasnuo normalnu, pristojnu Srbiju, koja poštuje običaje i tradiciju našeg naroda. Objava na društvenim mrežama pokrenula je lavinu negativnih komentara:

"Satanisti i gnjide, šta očekivati od tih zakržljalih mozgova!" "Zboraši. Najveći kreteni blokada" "Isfrustrirani blokadero r***rdero u epizodi - svi ste mi krivi što sam idiot!" "Bolesna kr***nka zborašica. More da joj se popnem gore malo da vidim koliko je hrabra." "Zbor idiota i terorista. Svakako uskoro im dolazi kraj. A onda, pravac Zabela..." "Kad nekom smetaju ljudi koji mirno stoje u redu za svetinju, onda to mnogo više govori o njima nego o onima koje napadaju." "Da li im je išta sveto? Ko je njima pamet pomutio, čovek da ne poveruje." "Ako nekome smeta red ljudi koji mirno čekaju da celivaju svetinju, onda problem nije u vernicima već u onima koji posežu za vređanjem i nasiljem. Različita mišljenja su normalna, ali gađanje ljudi i napadi na vernike ne mogu biti način političke borbe." "Toliko priče o toleranciji i slobodi, a onda agresija prema ljudima koji žele da iskažu svoju veru. Licemerje na delu."

Naravno, ovo nije jedino antisrpsko delovanje koje je postalo obrazac delovanja blokadera. Kako je Alo! ranije preneo, blokaderi nastavljaju sa napadima na vernike i Pojas Bogorodice, koji je do danas u Hramu Svetog Save na Vračaru poklonilo 800.000 vernika, ali im je sada udarna pesnica Vukašin Milićević.

Treba znati da se u zna da je u podkastu tajkunske televizije NovaS predstavljen kao teolog i pisac, ali ne i ono što je na prvom mestu - član Predsedništva Demokratske stranke.