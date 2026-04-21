Težak incident u južnom Libanu izazvao je burne reakcije nakon što su izraelski vojnici uništili statuu Isusa u hrišćanskom selu Debel, a ceo događaj dodatno je šokirao javnost jer je sniman i kasnije objavljen na društvenim mrežama.

Prema saopštenju izraelske vojske, vojnik koji je maljem razbio statuu, kao i kolega koji je snimao i fotografisao incident, odmah su razrešeni borbene dužnosti i osuđeni na 30 dana vojnog zatvora.

Snimak koji se pojavio 19. aprila brzo je izazvao osude i ogorčenje, posebno zbog činjenice da je reč o verskom simbolu i mestu od značaja za lokalnu hrišćansku zajednicu.

Izraelska vojska je saopštila da je statua u međuvremenu zamenjena novom, uz punu koordinaciju sa meštanima sela.

— Severna komanda radila je na zameni statue odmah nakon prijave incidenta. Izražavamo duboko žaljenje i činimo sve da se ovako nešto više ne ponovi — navodi se u zvaničnom saopštenju.

Još šest vojnika ćutalo

Vojna istraga je utvrdila da incident nije bio izolovan čin pojedinca. Na licu mesta nalazilo se još šest vojnika koji nisu reagovali niti su pokušali da spreče uništavanje statue.

— Njihovo ponašanje predstavlja ozbiljno odstupanje od naređenja i vrednosti vojske — istaknuto je u izveštaju.

Za sve njih biće sprovedeni dodatni razgovori i disciplinski postupci, nakon čega će biti donete nove mere.

Oštra osuda vrha vojske

Rezultati istrage predstavljeni su komandantu 162. divizije, brigadnom generalu Sagivu Dahanu, koji je prihvatio preporuke i potvrdio kazne.

O incidentu je obavešten i načelnik Generalštaba izraelske vojske, general-potpukovnik Ejal Zamir, koji je događaj ocenio kao težak moralni propust.

— Ovo je neprihvatljivo ponašanje koje je u potpunoj suprotnosti sa vrednostima vojske — poručio je Zamir.

Nakon ovog skandala, vojska je najavila dodatno pooštravanje procedura i edukaciju vojnika o postupanju prema verskim objektima i simbolima u zonama operacija.