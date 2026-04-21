Prof. dr Vladan Živaljević, prodekan i predsednik Izborne komisije, rekao je da je video razliku u listićima i da je nudio blokaderima Sinapse da ponište izbore, ali su oni to odbili.

Podsetimo, blokaderi su napravili haos tokom glasanja za studentski parlament na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Iako su glasovi za obe grupe kandidata bili na listićima i jedne i druge debljine, blokaderi su počeli da šire priču o nemeštenom glasanju - nakon što su shvatili da su izgubili.

“Naravno da listići nisu isti. Ja sam ih pitao da li se svi slažete da poništimo izbore. Oni su rekli ne, ide se u blokadu. Odlučili su da blokiraju Dekanat. Rekli su mi da ne mogu da izađem, držali su me zatvorenog dva sata. Na kraju sam morao iz zgrade da izlazim kroz razlupan prozor”, kaže Živaljević.

On navodi i da im je dao blanko potpis na zapisnik, da upišu “koliko je bilo jednih, a koliko drugih”.

“Oni su dobili informaciju od spolja da ne prihvate. Obavili su dva razgovora. Ja sam rekao da te večeri - večeras niko neće pobediti, svi ćemo biti gubitnici. Ja te studente jako volim, ali bi trebalo da ublaže retoriku”, kaže Živaljević.