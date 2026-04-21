Rusija ulazi u novu, osetljivu fazu sukoba, a poruke koje stižu iz Moskve jasno ukazuju da se strategija dodatno zaoštrava.

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da će bezbednosna zona pod kontrolom Rusije na teritoriji Ukrajine nastaviti da se širi sve dok, kako je naglasio, ne bude uklonjena svaka pretnja za pogranične regione Rusije.

Govoreći na sastanku sa predstavnicima lokalnih zajednica, Putin je istakao da Moskva ima jasan plan i da zna kako će se završiti specijalna vojna operacija.

– Znamo kako će se operacija završiti i ispunićemo sve zadatke – poručio je ruski predsednik.

U istom obraćanju, posebna pažnja posvećena je razvoju teritorija koje Rusija smatra novim regionima, pre svega Donbasa i Novorusije.

Putin je naglasio da je cilj da ti regioni do 2030. godine dostignu nivo ključnih pokazatelja koji važe u ostatku Rusije, uz poruku da svi državni organi moraju da budu usmereni ka tom zadatku.

– Do 2030. godine Donbas i Novorosija moraju da dostignu opšti ruski nivo po ključnim parametrima, i svi organi vlasti treba da rade u tom pravcu – rekao je Putin.

Kako je istakao, stanovnici tih oblasti moraju imati uslove života koji odgovaraju savremenim standardima, što se postavlja kao jedan od prioriteta državne politike u narednim godinama.

Ipak, bezbednosni aspekt ostaje u prvom planu.

Putin je jasno poručio da će zona bezbednosti na susednim teritorijama biti proširivana sve dok se ne eliminišu rizici za ruske pogranične regione.

– Bezbednosna zona će se širiti sve dok ne uklonimo pretnju – naglasio je.

Ova izjava dolazi u trenutku kada rusko rukovodstvo paralelno insistira na nastavku vojnih ciljeva, ali i na ubrzanom ekonomskom i infrastrukturnom razvoju teritorija koje su u fokusu.

Time se, praktično, pokazuje dvostruki pravac politike — vojni pritisak na jednoj strani i dugoročna integracija i razvoj na drugoj.

U takvim okolnostima, naredni period mogao bi biti ključan za dalji tok sukoba, ali i za oblikovanje političke i ekonomske slike regiona.