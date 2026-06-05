U dužoj objavi, koja se ticala izveštaja izvestioca Evropskog parlamenta Tonina Picule o Srbiji, Đilas je uspeo da razbesni komentatore na društvenoj mreži, koji nisu mogli da poveruju da se političar time bavi.

"Žuto g***o opet pljuje po Srbiji, a brani u****u Piculu. Dnevnice se moraju opravdati".

"Bolje da pogledaš svoje lajkove i komentare,Milenko je car za tebe. Ubrzo ćete nestati sa političke scene,dosta ste džabalebarili na grbači ovog naroda i prodavali Srbiju! Ološi!"

"Koliko god da ponavljaš priču o Evropi, ne možetš sakriti činjenicu da je upravo Srbija danas ekonomski jača, stabilnija i uglednija nego u vreme kada si bio na vlasti sa svojim žutim pajtosima."

"Na šta se tvoja “politika” svela, da hvataš Milenkove lajkove! Da nije žalosno, bilo bi smešno!"

"Izgubio si me na prvoj rečenici, ostatak nisam ni čitala. Ti sebe nazivaš ozbiljnim političarem, a brojiš nečije preglede i lajkove na tviteru? 100 godina u politici i spadneš na nivo da prozivaš zbog lajkova? Jesi li realan?"

Ipak, jedan komentar iz naroda je predstavio šta nas od Đilasa čeka u budućnosti:

"Malo mi je žao Dragana, pravo da vam kažem. Ništa mu ne ide od ruke, ništa ne uspeva, pljuju ga svi danima, ostao mu je samo pokušaj da kroz medije najavi navodnu podršku studentima ili bar da da lažnu nadu svojim biračima da će da ih podrži, iako unapred zna da neće!"