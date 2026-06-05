"Uredniku Nove nije jasno zašto bi Aleksandar Vučić bio na meti Radoja Zvicera. Idemo redom.

Pod jedan: sram vas bilo. Na meti je iz istog razloga zbVog kog drugi političari u regionu nisu na Zvicerovoj meti - zato što se JEDINI borio i bori protiv Zvicerove mafije.

Pod dva: sram vas bilo. Aleksandar Vučić je jedini koji je javno objavio rat organizovanim kriminalnim grupama i mafiji. Time je stavio svoju glavu u torbu, a svojim najbližima nacrtao metu na čelo. Ipak je to uradio. Zbog Srbije. Zato što mu je preče bilo da kriminalni klanovi uvezeni iz Crne Gore ne vršljaju Srbijom i da naši građani imaju mir i bezbednost, nego da sačuva sopstveni život.

Pod tri: sram vas bilo. To da se Aleksandar Vučić zamerio Zviceru znaju ama baš svi – svi u Srbiji i svi u bezbednosnim strukturama širom Evrope. Lično sam kao predsednik Vlade Srbije imala priliku da vidim dopise evropskih bezbednosnih službi u vezi sa tim i raspisanom nagradom za glavu Aleksandra Vučića.

Pod četiri: sram vas bilo. Svojom politikom beskompromisne borbe protiv kriminalnih klanova na teritoriji Srbije, Aleksandar Vučić je zadao težak udarac i kavačkom klanu i Radoju Zviceru.

Pod pet: sram vas bilo. O sve ovome su pisali i N1 i Nova S (videti ispod). Danas im je, ipak, važnije da na najpodmukliji način nastave kriminalizaciju Aleksandra Vučića time što, tobož ne znaju kakva je to veza između Vučića i Zvicera.

Pod šest: sram vas bilo. A ko se to drugi u čitavom regionu, osim Aleksandra Vučića borio protiv ovih klanova? Da nije neko u Crnoj Gori? Pa zaboravni N1 je sam pisao o vezama Zvicera i bezbednosnih službi Crne Gore (videti ispod).

Pod sedam: sram vas bilo. Danas je, valjda, sve to nebitno jer je bitnije kriminalizovati i dehumanizovati Aleksandra Vučića, nego boriti se za pravdu i boriti se protiv mafije.

Da završim kako sam i počela – sram vas bilo.