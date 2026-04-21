Ministar pravde Srbije Nenad Vujić posetio je juče u zatvoru u Hagu generala Ratka Mladića i Miću Stanišića. Sastao se i sa predsednicom Rezidualnog međunarodnog mehanizma za krivične sudove Grasijelom Gati Santanom, od koje je tražio hitno puštanje Mladića na lečenje u Srbiju, zbog njegovog teškog zdravstvenog stanja.

Ministar pravde Nenad Vujić rekao je za RTS govoreći o susretu sa Ratkom Mladićem da je teško kada nekog vidite u kreveti, i da je to teško ljudski gledati,.

- Zato je moje insistiranje za puštanje iz humanitarnih razloga. Gledate nekog ko nestaje i to zaslužuje posebnu pažnju. Teško je gledati i ostati koncentrisan na razgovor, brzo se iscrpljuje, posle pet minuta, odgovori su sa da ili ne - rekao je Vujić i dodao da je Vlada dala sve garancije da on bude pušten na lečenje koje će se nastaviti u Srbiji.

Prema njegovim rečima, država je spremna da ispuni i dodatne garancije - poštovanje svih naloga, prisustvo njihovih predstavnika ovde u Srbiji, prisustvo medija...

- Do sada smo dali sve što je Mehanizam tražio. Ovde nije pitanje politike, ni sudske presude, ovde je pitanje života - kaže Vujić.

Država će se obratiti UN-u i Komitetu ljudskih prava

Govorio je o ličnom utisku posle posete Mladiću.

- Želeo sam ljudski da ga posetim. Svako od nas se potrese, setite se gubitka najmilijih - kaže ministar.

Istakao je da se država sprema da se povodom ovog pitanja obrati Ujedinjenim nacijama i Komitetu ljudskih prava.

- Mendelina prava kažu da je kazna kazna, ali kazna ne sme da preraste u osvetu. Mandela pravila su jasna, neko je osuđen ali on sme da preraste u osvetu, nehumano postupanje -rekao je Vujić.

Kako je rekao, porodica Ratka Mladića je tek posle sedam dana dobila medicinsku dokumentaciju, a u njoj se vide propusti u lečenju.

- Dobro je da Mehanizam shvata da postoje propusti u lečenju. Tražili smo dolazak naših lekara što je odobreno - kaže Vujić.

Ministar podseća da je postupanje prema Mladiću kršenje međunarodnih standarda, a da svaki zatvorenik ima prava na negu i ona mora da bude kao i nega civilnog stanovništva.

- Moja komunikacija je sa njim je bila otežana. General je iscrpljen. Treba da ga puste da bude ovde - kaže ministar Vujić i ističe da sve zavisi od predsednice Garsija.

Napomenuo je da iako je ona rekla da će se konsultovati, Garsija ima diskreciono pravo da odlučuje da li će Mladića pustiti na lečenje u Srbiji.