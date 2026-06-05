Jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 20.000 dinara (oko 170 evra) za početak nove školske godine dobiće roditelji učenika osnovnih škola u Nišu, potvrđeno je iz Grada Niša.

Kako navode iz Grada Niša, svaki učenik osnovne škole u Nišu ostvaruje pravo na ovu pomoć. Jednokratna novčana pomoć će biti uplaćena na tekuće račune roditelja, hranitelja ili staratelja, u skladu sa zakonskim statusom.

Iz grada Niša ističu da je cilj mere da se porodicama olakšaju troškovi početka školske godine i smanje finansijski pritisci u periodu najvećih izdataka. Novčanu pomoć od 20.000 dinara namenjena je za kupovinu udžbenika, školskog pribora i sve što je potrebno za početak nove školske godin

Za ovu namenu Grad Niš je izdvojio oko 400 miliona dinara.

Kada kreće ispalta

Dodaje se da će u narednom periodu osnovne škole dostaviti spiskove učenika, Nakon dostave sipskova, na osnovu zvaničnih evidencija izvršiće se prenos sredstava.

Novac će najpre biti uplaćen školama, a zatim prosleđen roditeljima, starateljima ili hraniteljima na njihove tekuće račune.

Za realizaciju ove mere zadužene su Gradska uprava za socijalnu i porodičnu zaštitu Niš, Gradska uprava za finansije Niš, kao i sve osnovne škole na teritoriji grada Niša.

Iz Grada Niša najavljuju da je isplata jednokratne pomoći planirana u periodu od 1. do 15. avgusta 2026. godine.