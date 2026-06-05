Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Tivtu, povodom inicijative o povlačenju priznanja nezavisnosti tzv. Kosova, da ne želi da se meša u unutrašnje odnose u Crnoj Gori i naveo da Srbiji nije bilo lako kada je Crna Gora priznala nezavisnost tzv. Kosova, ali da poštuje odluke te države.

Vučić je rekao da je zahvalan predsedniku Demokratske narodne partije Milanu Kneževiću, koji je pokrenuo inicijativu o povlačenju priznanja nezavisnosti tzv. Kosova, što je do sada učinila Skupština opštine Zeta, na poštovanju i ljubavi koju pokazuje prema svom narodu.

''I to je sve što mogu da kažem, a ne bih da se mešam u unutrašnje odnose u Crnoj Gori. A da li smo se mi osećali dobro kada je Crna Gora priznala Kosovo ili kada se ponaša kao da je to potpuno normalno za Srbiju? Pa naravno da nismo i naravno da nam nije bilo lako ni jednostavno, ali poštujemo odluke Crne Gore, oni mogu da rade šta hoće. Mi nećemo priznati nezavisno Kosovo'', poručio je Vučić.

Odbornici Skupštine opštine Zeta izglasali su 12. maja Deklaraciju o poništenju odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji ove opštine, prenosi Tanjug.

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