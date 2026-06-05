– Ne znam da li ima grada u Evropi koji će imati oko jedanaest kilometara uređene svoje obale, a otprilike toliki je prostor koji će biti uređen od Dorćola do obe novobeogradske obale, uz prolazak ka blokovima 70, 70a, 45, 44. sam projekat linijskog parka obuhvata zeleni koridor dužine 4,6 kilometara sa više funkcionalnih zona – rekao je Šapić.

Gradonačelnik je podsetio da su pre malo više od godinu dana posetili ovaj deo Linijskog parka, kada su najavljeni radovi različite vrste, sređivanje dunavske i potom savske obale, uklanjanje „ostrva od prljavštine” koja su se stvarala više desetina godina, kao i „divljih” splavova kojih je na ovom potezu bilo četrdesetak. Istovremeno, počeli su i arheološki radovi oko Kule „Nebojša”.

– Najavili smo tada početak izgradnje Linijskog parka, faze 4, kao i radove po dijagonali na savskoj strani, to jest tačno iznad Ušća. Svi splavovi su sada uklonjeni i uveliko teku radovi na uređenju i savske i dunavske obale. Na današnji dan celina 4 Linijskog parka potpuno je završena i čekamo upotrebnu dozvolu da bi ograda mogla da bude sklonjena i da bi stanovnici mogli da je koriste – istakao je Šapić.

U celinama 1 i 2 su završeni arheološki radovi i u toku je izrada projektne dokumentacije, dodaš je Šapić i naveo da se u celini 3 sprovodi revizija idejnog rešenja.

– Problem nam je podzemna garaža jer imovina nije potpuno rešena, a dok to ne rešimo, ne možemo da dođemo do građevinske dozvole. Garaža nam je izuzetno važna jer se nalazi tačno kod Sportskog centra „Milan Gale Muškatirović” i trebalo bi da pokrije značajan deo tog dela grada – rekao je Šapić.

Prema njegovim rečima, građevinski radovi u celinama 5, 6, 8 i 9 su u toku, a za celinu 7 nas očekuje početak građevinskih radova.

– Linijski park kreće praktično od Beton hale i prostire se duž obale Dunava ka Pančevačkom mostu. Sada već mogu da se vide obrisi, a u celini 4, u donjem Dorćolu, je jasno kako će on da izgleda. Mislim da taj deo grada, naselje sa parkom, više nije isto i mnogi mogu da im pozavide na prostoru koji će imati, gde će moći da provode slobodno vreme, deca da se igraju – naglasio je Šapić.

Imamo još jednu ideju koju ćemo sprovesti u narednih godinu dana, naveo je gradonačelnik i rekao da je u planu otvaranje nove pijace koja će se nalaziti između celine 4 Linijskog parka i Dunavske ulice.

– Ona bi trebalo da ima oko 300 metara, da popunimo zonu između Linijskog parka i kolovoza. Mislimo da će ona biti izuzetno korisna, imaće stotinak modernih tezgi i oko 130 lokala. To će biti jedna prava urbana pijaca koja će imati i svoju svrhu kada se bude radila Bajlonijeva pijaca. Suština je da će ona tu ostati i građanima koji žive u tom delu grada će da oplemeni i unapredi svakodnevni život – istakao je Šapić.

On je dodao da je Dunavska ulica na lakat krivini još prošle godine sređena i proširena i ona sada izgleda kako i treba.

–Ima još jedno parče, odnosno 600 metara ulice, koje planiramo da proširujemo u julu ove godine i da sa današnje dve dođemo do četiri trake. To će saobraćaj da učini znatno protočnijim, boljim i kvalitetnijim i onda ćemo imati potez od Beton hale i Karađorđeve koju smo značajno proširili. Paralelno sa tim očekujemo da ćemo vrlo brzo završiti i projektovanje Bulevara vojvode Bojovića gde nam je ideja da primenimo principe iz ulica Teodora Drajzera i Tošinog bunara odnosno da imamo tri trake sa signalizacijom koja će da reguliše saobraćaj u zavisnosti od opterećenja i frekvencije saobraćaja u jednom pravcu pre i posle podne. Dunavska ulica će sa ovim proširenjem i Bulevarom vojvode Bojovića biti još jedna vrsta tranzita. Uz potpuni završetak Karađorđeve ulice, delova kroz Beograd na vodi i Bulevara Vudroa Vilsona aprila 2027. godine ovaj deo grada – Stari grad, Dorćol i čitav deo Palilule dobiće potpuno novu saobraćajnu arhitekturu, povezivanje sa Gazelom, sa sva četiri mosta, sa Novim Beogradom. To je ono o čemu smo govorili pre dve i po godine, a to je da želimo da pravimo neke male unutrašnje prstenove i tranzite kroz grad da ne morate da idete kroz centar grada i brže zaobiđete velike gradske gužve – rekao je gradonačelnik.

Kada je reč o splavovima Šapić je podsetio da na ovom delu obale zvanično i legalno postoji pozicije za pet splavova.

– To su splavovi koji su licitirali pre godinu i po, dve dana kada smo se odlučili da na ovom potezu ovde zadržimo samo te splavove. Nema više onog haosa, divljeg parkinga koji je izgledao kao nekadašnja pijaca u Bubanj Potoku. Takođe će se nastaviti sa uređenjem ovog poteza u okviru Linijskog parka, kada ova deonica dođe na red – istakao je prvi čovek srpske prestonice.

Podsetio je da je Grad Beograd uklonio oko 200 splavova, a ostavio oko 70, a da se očekuje da ih u konačnom broju na beogradskim rekama bude oko 100.

–Od postavljenih splavova na ovom delu reke, Grad je već sad prihodovao više od 30 miliona dinara, jer se najam plaća unapred za godinu dana. Kada se uračunaju svi splavovi, Grad je na današnji dan prihodovao preko 187 miliona dinara godišnje.To je nekad bilo nezamislivo. Grad je ranije imao samo krš i lom, praljavštinu i neretko krađu struje i vode. Danas je sve legalizovano, očišćeno i sređeno. Splavovi ispunjavaju standarde i predstavljaju veliki iskorak u uređenju beogradske obale ali i turističke ponude – ukazao je Šapić.

Što se tiče SC „Milan Gale Muškatirović”, Šapić je podsetio da je Grad pre tri godine uredili teniske terene, koji više ne ugrožavaju pašačku i biciklističku stazu i ujedno obezbedili nesmetan prilaz i civilizovan prostor kod spomenika Braniocima Beograda. Takođe Sportski centar je krenuo u rekonstrukciju unutrašnjeg i spoljnog bazena.

–Inače sve će biti spremno za novu kupačku sezonu, koja kreće 15. juna dok će kupanje takođe uz Beogradsku karticu biti besplatni, kao što je slučaj zadnje tri-četiri godine – istakao je Šapić.