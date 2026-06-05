Vučić je rekao da se oseća kao slobodan čovek koji vodi slobodoljubiv narod i zemlju.

"Kao što sam im rekao, uvek se radi o tome da imamo slobodan duh. I osećam se kao veoma slobodan čovek, što znači da vodim suveren, nezavisan i slobodoljubiv narod i zemlju", naglasio je Vučić.

On je rekao da je najslobodniji na svetu, jer predstavlja jednu slobodnu, suverenu i nezavisnu zemlju.

Na pitanje novinara da li se oseća bezbedno rekao je da je čovek bezbedan i slobodan onoliko koliko mu je slobodan duh, ističući da je njegov duha "najslobodniji".

"Meni niko na svetu ne šalje mejl i kaže: 'Ovo ti je politika'. Sam donosim odluke u okviru svojih nadležnosti, predstavljam jednu slobodnu, suverenu i nezavisnu zemlju, što znači da sam najslobodniji na svetu", naglasio je predsednik.

Na pitanje da li mu veruju, Vučić je odgovorio da to moraju da pitaju ljude iz EU da li mu veruju, dodajući da on ne može da priča u njihovo ime da li mu veruju ili ne.

"Možete mene da pitate da li ja verujem njima, a nemojte mene da pitate za njih", poručio je on.

Podsetimo, u Tivtu se danas održava Samit lidera EU i Zapadnog Balkana pod sloganom "Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana", čija će glavna tema biti proširenje EU, prenosi Tanjug.

Celo obraćanje predsednika Vučića možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.