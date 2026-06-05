Jedan detalj sa nemačkim novinarom privukao je pažnju na konferenciji za novinare koju je ruski predsednik, Vladimir Putin, održao u Sankt Peterburgu u okviru ekonomskog foruma koji se tamo održava.

Pre nego što je novinar nemačke novinske agencije DPA postavio svoje pitanje, ruski moderator konferencije upitao ga je da li je tačno da njegova zemlja „počinje pripreme za rat, ili se samo nama tako čini“.

Tada je predsednik rusije Vladimir Putin prekinuo razgovor i kroz smeh rekao novinaru:

"Ne morate da odgovorite, ovo nije saslušanje".

Sjedinjene Američke Države su u prošlosti imale ulogu posrednika u trilateralnim razgovorima između zemalja, od kojih su poslednji održani u Ženevi krajem februara.

"Jedno je učestvovati u pregovorima, a drugo biti posrednik", naglasio je Putin.

Ruski predsednik je zatim nastavio:

"Kako Evropska unija ili pojedinačne zemlje EU mogu biti posrednici ako direktno podržavaju napore zemlje sa kojom smo u otvorenom oružanom sukobu? One su direktno uključene u taj sukob. Ako želite da budete posrednik, morate biti neutralni.“

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