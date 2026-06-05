Blokaderi nastavljaju sa napadima na vernike i Pojas Bogorodice, koji je do danas u Hramu Svetog Save na Vračaru poklonilo 800.000 vernika, ali im je sada udarna pesnica Vukašin Milićević. Treba znati da se u zna da je u podkastu tajkunske televizije NovaS predstavljen kao teolog i pisac, ali ne i ono što je na prvom mestu - član Predsedništva Demokratske stranke.

- Oni su čitavu stvar zbog toga i organizovali, kao jedan crkveno-državni performans. Nemam ništa u vezi sa tim da se ova relikvija odnese tamo ili ona donese ovamo... - pričao je gost "Ćao Nevene".

Onda se nadovezala novinarka i autorka Nevena Madžarević:

- A onda sam čula iz ovog dela "pobunjenog" naroda "pa džaba sada slavija, džaba 200.000 ljudi (čitaj 40.000), kada tri dana kasnije imamo pobedu predsednik Srbije Aleksandra Vučića ispred Hrama Svetog Save".

Ovi žuti blokaderi su nastavili putem širenja mržnje premu svemu srpskom i pravoslavnom u čemu prednjači novosadska nastavnica sociologije Marija Vasić i njen bivši suprug Nenad Čanak. Ova žena, koju tajkunsko-teroristička lažovizija i blokaderi-teroristi nazivaju "profesorkom" dajući joj veliki značaj i profesorski autoritet, drznula se da direktno pljune na SPC i vernike nazivajući srpski pravoslavni narod "fetišarima". Termin koji se koristi za opis seksualnih bolesnika i devijanata pripisala je pravoslavnim vernicima.

Pa, plašite li se vi Boga?

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(24sedam.rs)