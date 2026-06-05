Detalji sastanka objavljeni su putem zvaničnog instagram naloga predsednika:

"Dobar i sadržajan sastanak I još bolja prilika da još jednom predstavim stavove Srbije o najvažnijim političkim, ekonomskim i bezbednosnim pitanjima koja će oblikovati budućnost našeg regiona.



Posebnu vrednost ovom susretu daju okupljeni lideri regiona i EU, kao i činjenica da se na jednom mestu susreću različita iskustva, pogledi i interesi.



Verujem da upravo u međusobnom razumevanju, saradnji i odgovornosti leži ključ naše zajedničke budućnosti. Pred nama su brojni izazovi, ali i velika prilika da region učinimo stabilnijim, uspešnijim i privlačnijim za generacije koje dolaze", poručio je Vučić.