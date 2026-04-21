Policijskoj stanici Odžak u nedelju je prijavljeno da je u mestu Prud, na reci Savi, pronađeno beživotno telo za sada nepoznate osobe.

Na mesto događaja upućeni su policijski službenici koji su obezbedili lokaciju i potvrdili navode prijave.

O svemu je obavešten dežurni istražitelj Sektora kriminalističke policije, koji je zajedno sa kriminalističkim tehničarem i mrtvozornikom izašao na teren, gde je obavljen uviđaj, saopšteno je iz MUP-a Posavskog kantona.

Tokom uviđaja nije bilo moguće utvrditi identitet utopljenika, a mrtvozornik se nije mogao izjasniti o tačnom uzroku smrti.

Po nalogu dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Posavskog kantona, telo je prevezeno u Kantonalnu bolnicu Orašje radi obdukcije.



BONUS VIDEO: