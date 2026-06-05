"Željko Bodrožić je izjednačio Nemce folksdojčere, koji su učestvovali u ubijanju Srba u Drugom svetskom ratu u Vojvodini sa članovima i pristalicama Srpske napredne stranke. Da li možete da poverujete u to? Da, on je to uradio. To je taj njihov rasizam, koji oni konstantno sprovode. To je ono odvratno, gde oni smatraju sebe višom klasom, elitom, kolonizatorima. Oni su ti koji treba da prevaspitavaju sve druge ljude, optužujući ljude da su nešto loše i to je strašno. To je nešto što je jezivo, što su oni stvorili kroz dve medijske trovačnice kojima upravljaju, N1 i Nova S, u poslednjih 18 meseci", rekao je Piper, pa dodao:

"On se usudio da folksdojčere, koji su učestvovali direktno u slanju ljudi u logore, u ubijanju srpskog stanovništva u Vojvodini, da njih izjednači sa pristalicama Srpske napredne stranke i članovima. To je sramotno. To je govor mržnje, ali opet, kao i mnogo puta do sad tužilaštvo neće reagovati zbog toga".

Dodao je da je to "samo na njegovu sramotu, ali da on za sramotu ne zna".

"I on vam je predsednik nekog novinarskog udruženja. I gomile su takvih na te dve televizije. Gomile takvih koji sebe nazivaju novinarima. Ali, kao što uvek kažem, slede izbori, narod će se izjasniti i sve njih će, gazde N1, Nova S, birači poslati na smetlište kako medijske tako i političke istorije", rekao je Piper.