Pitanje idealnog trenutka za brak ponovo je „zapalilo“ društvene mreže nakon što je jedan korisnik Redita podelio priču o rođaki (23) koja se udaje posle manje od godinu dana veze, dok je prosidba usledila već nakon tri meseca. Dok autor objave smatra da su dve do tri godine minimum da se partneri zaista upoznaju, komentari pokazuju da u ljubavi ne postoje univerzalna pravila.

Duga veza nije garancija

Iako mnogi veruju da godine provedene zajedno znače stabilnost, stvarne priče često demantuju tu ideju. Jedan od zapaženijih komentara opisuje devojku koja je 11 godina bila u vezi, da bi na kraju bila prevarena. Ubrzo zatim upoznala je novog partnera, udala se posle manje od godinu dana – i danas je u dugom i srećnom braku.

Brzo, ali uspešno

S druge strane, ima i onih koji odluke donose gotovo instinktivno. Jedan korisnik je ispričao da se njegova sadašnja supruga praktično uselila kod njega već prvog dana. Danas, posle 15 godina i zajedničkog deteta, njihov odnos i dalje traje – uz dozu humora na račun tog brzog početka.

Slična iskustva dele i drugi: veridba nakon nekoliko meseci, brak koji traje godinama. Kako neki ističu, ako su vrednosti i pogledi na život usklađeni, vreme upoznavanja ne mora da bude presudno.

Pravi test dolazi kasnije

Iskusniji učesnici diskusije podsećaju da ključ stabilnosti ne leži u dužini veze pre braka, već u onome što dolazi posle. Zajednički život, obaveze i posebno dolazak dece predstavljaju najveći izazov za svaki odnos. Upravo tada, kažu, partneri zaista upoznaju jedno drugo.

Postoji li „pravo vreme“?

Kada se saberu različita iskustva, zaključak je prilično jednostavan: ne postoji univerzalni rok za brak.

Za neke je nekoliko meseci dovoljno da prepoznaju da su pronašli pravu osobu, dok drugima ni godine nisu dovoljne da izgrade poverenje. Mnogo važniji od samog trajanja veze jesu međusobne vrednosti, spremnost na odgovornost i način na koji partneri funkcionišu kada naiđu ozbiljni životni izazovi.

Na kraju, dilema ostaje lična: da li verovati u dugotrajno „testiranje“ veze ili u osećaj da je to – to? Uz napomenu da pravi ispit često počinje tek nakon što brak zapravo počne.