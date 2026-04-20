Komentarišući navode u medijima da su teme sastanka situacija u Srbiji i na univerzitetima, Mitrović je ocenila da je nejasno zašto na spisku tema za razgovor nije i smrt studentkinje na Filozofskom fakultetu i odgovornost dekana tog fakulteta.

"Sudeći po onome što je na dnevnom redu razgovora, tu se ne radi o ogromnim problemima koji postoje na Univerzitetu u Beogradu, već se podržava retorika i poziva strani faktor da produbljuje svoj uticaj i govori o nekakvom upadu policije, a ne o istražnim radnjama, jer se istražuje smrt studentkinje. Smatram da je i to zloupotreba univerziteta i funkcije koju obavlja rektor, kako od njega tako i od strane faktora u EU", ocenila je ona za K1 televiziju.

Komentarišući dešavanja na Medicinskom fakultetu tokom izbora za studentski parlament, Mitrović je istakla da je katastrofalno ono što se desilo kada su se studenti ponašali kao huligani vređajući svoje profesore, i dodala da takvim osobama nije mesto na bilo kom univerzitetu.

Prema njenim rečima, to je nešto što se sada nameće kao model ponašanja koji je manje više prihvatljiv ukoliko donosi rezultate, a to je preuzimanje fakulteta i držanje fakulteta i čitave države u nekom stanju iščekivanja novog šoka, novih napada i tenzija dok se istovremeno rone "krokodilske suze" nad sudbinom fakulteta koji će ostati devastiran ako se otvori neki novi univerzitet.

"Mora se promeniti Zakon o visokom obrazovanju na način da se eliminiše politički uticaj studenata i onih koji zloupotrebljavaju učešće studenata i vrbuju studente za svoje političke aktivnosti iz zemlje i inostrantva, i da se omogući vlasniku i osnivaču univerziteta da može da kontroliše sve što potpada pod zakonito funkcionisanje ovih institucija", ocenila je profesorka.

Ona smatra i da je nadležno ministarstvo odavno moralo da promeni pravna rešenja kroz pravilnike i da je morala odavno da interveniše država.

"Ja sam bila potrešena kada sam videla šta je profesor Vladan Živaljević doživeo, ali razne neprihvatljive stvari se dešavaju na NN veću tog fakulteta tako da je ovo samo epilog", ocenila je ona.

Studenti su na fakultete došli da uče i da od profesora nauče mnogo toga, rekla je profesorka i dodala da to opasno narušavanje odnosa profesor-student i kvazi revolucinarno i divljačko nasrtanje na autoritet profesora nešto što će mnogo koštati celo društvo.