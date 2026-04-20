Generacijama se baštovanima savetuje da je orezivanje bočnih stabljika paradajza ključno, ali stručnjak je pozvao da se prestane s tom praksom – jer će paradajz tada rasti „jače i snažnije“.

Lari Hodžson objasnio je značaj bočnih izdanaka paradajza na svom blogu Laidback Gardener. Rekao je da će biljke zapravo biti snažnije ako se bočne stabljike ne uklanjaju: „Pošto stabljike proizvode listove, a listovi sprovode fotosintezu, one ne 'isisavaju' energiju iz biljke. Naprotiv, one je proizvode. Većina energije biljke dolazi upravo iz fotosinteze, a fotosintezu sprovode zeleni delovi biljke. Kako su ove bočne stabljike zelene i nose listove, one dodaju značajnu količinu energije koju biljka može iskoristiti za jači rast i veći prinos plodova.“

Ako im se dozvoli da rastu, dodao je, one se mogu razviti u snažne grane s listovima i plodovima, čineći biljku većom.

Dodao je: „Ako ne uklonite bočne stabljike, ubraćete više paradajza, iako će plodovi možda biti nešto manji u poređenju s onima na orezanoj biljci.“

„S druge strane, često imaju bolji ukus jer biljka ima više listova, a samim tim i više energije… a listovi pretvaraju sunčevu svetlost u šećer“, zaključio je.