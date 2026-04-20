Pritisak roditelja da se odraslo dete „skrasi“ i uđe u brak mnogima je poznat scenario, posebno kada godine počnu da „teku glasnije“ nego ranije. Od dobronamernih pitanja na porodičnim ručkovima do direktnih sugestija o venčanju, granica između brige i zadiranja u privatnost često se lako pređe. Neki to ignorišu, neki ulaze u rasprave, a neki traže prilično neobična rešenja.

Među njima se našao i jedan Beograđanin (33), koji je na Reditu podelio svoje iskustvo i ideju koja je izazvala dosta reakcija. Kako je naveo, kako bi „skinio rodbinu s vrata“, razmišlja o tome da stupi u formalni brak sa devojkom uz dogovor da se nakon određenog perioda i razvede.

Prema njegovim rečima, u takvom aranžmanu ne bi bilo klasičnih emotivnih i životnih obaveza, već bi sve funkcionisalo kao unapred dogovorena formalnost, uz određenu „kompenzaciju“ za drugu stranu.

"Želim da skinem rodbinu s vrata"

"Je l' ima neka devojka da hoće da se uda bez ikakvih obaveza, idemo zajedno na letovanje (bez ikakvih očekivanja), ja plaćam? Razvedemo se posle par meseci, čisto da skinem rodbinu s vrata?", napisao je on pa dodao:

"Mislim da je fer ponuda, letovanje po izboru nije mala stvar"

Objava nasmejala mnoge

Njegov plan, koji je mnoge nasmejao ali i iznenadio, brzo je pokrenuo lavinu komentara i reakcija.

"Kako vidiš sebe za 5 godina? Ja: Javno pišem ovo", našalio se jedan Srbin.

Za njim se javila jedna Srpkinja pa priznala:

"Ako bih se udala, to bi bilo iz istih razloga kao i ti. Pet bambija, ako kažeš da si profesionalni perač prozora ili tako nešto, da familija baš ostane bez teksta".

Jedna je bila rešena da pristane, ali je i sama imala uslov:

"Pristajem, ali da kažemo da si me prevario na moru i da si se kockao svaku noć".

"Objava godine"

"Objava godine!!! Srećno legendo!", "Ako bude trebao kum ili stari svat, imaj me u vidu", "Od mene imaš 200 evra u koverti. Ozbiljan sam", pisali su mu oni.

U moru šaljivih komentara i ozbiljnijih ponuda, javile su se i devojke koje su tvrdile da bi ušle u ovakav dogovor - smatrajući ponudu apsolutno poštenom.

"Poštenija ponuda od većine današnjih muvanja, ja sam za", dodala je na kraju jedna Srpkinja.

Šta se na kraju desilo, nije poznato, ali je 33-godišnjak otkrio da mu je već stiglo dosta ponuda, te je najavio da će se uskoro ponovo javiti i otkriti kako se cela priča dalje razvija.

(Blic)