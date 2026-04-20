Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost najoštrije osuđuje izjavu Radomira Lazovića, predsednika Poslaničke grupa Zeleno-levi front - Ne davimo Beograd u Narodnoj skupštini Republike Srbije, koji je usred zasedanja sa govornice javno motivisao i pozvao na korišćenje droga i nedozvoljenih supstanci.

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta, za medije je izjavio:

"Radomir Lazović je u svom izlaganju u Narodnoj skupštini, javno pozvao na korišćenje nedozvoljenih psihoaktivnih supstanci, na način da je naveo navodne dobre strane droga, a onda ih javno ponudio na korišćenje", naveo je Spasić i dodao:

"I ne samo to. Radomir Lazović jednom rečju nije se ogradio od ove nezakonite i štetne izjave, koja je uživco emitovana na javnom medijskom servisu Srbije. Ovo je za procesuiranje i hapšenje, jer je nikada nije dogodilo da jedan narodni poslanik javno poziva na korišćenje droga" - zaključio je na kraju Spasić.