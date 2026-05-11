Blokader i narodni poslanik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović i lider stranke SRCE Zdravko Ponoš gostovali su sinoć u emisiji "Utisak nedelje" gde su govorili o predstojećim parlamentarnim izborima.

Nakon što je Lazović priznao da letnji termin izbora vidi kao opasnost, Ponoš ističe da tzv studenti olako shvataju situaciju, te da, prema njegovim rečima, pobeda verovatno nije moguća ni ukoliko se svi udruže.

-Je l' vi imate istraživanja koja vam govore da jedna "studentska" lista sa podrškom iz pozadine opozicije ne može da pobedi?

-Da, ali ne mogu da citiram. Ima ih - rekao je Ponoš.

-Iako ne može da citira, gospodin Ponoš kaže da ne postoji matematika po kojoj studentska lista dobija sama ukoliko ne postoji drugi bok. Koja je vaša matematika?

-Za brze izbore ne može da se napravi takva matematika za pobedu! Stvari nisu gotove, postoji puno prostora za Aleksandra Vučića - poručio je Radomir Lazović.

-Njihova teorija "Na toj listi da bude kamen za kupus, pobedićemo" , neće to tako da bude. Pitanje je da li ćemo pobediti iako svi radimo najbolje što znamo. Pitanje je da li ćemo pobediti i ako svi radimo najbolje što znamo. Ja mislim da se olako to prihvata, da je pobeda gotova, to je završena stvar, samo je treba ubrati. Najgora stvar koju možemo da uradimo to je da potcenjujemo protivnika. A tako stvari izgledaju. Nije sigurna pobeda ni ako smo svi zajedno, a tek ako su studenti sami. Biće to teško i nategnuto sa ovakvim protivnikom - priznao je Ponoš u Utisku nedelje.