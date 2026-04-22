Lider Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović u Narodnoj skupštini je rekao da je poznato da se "ZLF zalaže za legalizaciju marihuane".

- Danas je svetski dan borbe za legalizaciju kanabisa. Znate da se ZLF zalaže za legalizaciju i možda da donesemo te zakone, pa možda nekima ovde pomogne da se smire, da umire nervozu - rekao je Lazović.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić je oštro reagovala:

- Razumela sam iz vašeg izlaganja da vi koristite kanabis, pa da želite da svi ovde koriste kanabis. Znate, prvo to što radite vi, to je nelegalno i neverovatno je da ste to priznali u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Možda ćete se pozvati na poslanički imunitet, ali nemojte da promovišete nelegalne stvari u Skupštini - odgovorila mu je Brnabić.

Ovaj istup dodatno je podgrejao polemike o političkom delovanju ZLF-a, sklonog radikalnim i kontroverznim idejama, koje nemaju podršku većine građana.

Upotreba kanabisa u Srbiji je nezakonita, kako u rekreativne, tako i u medicinske svrhe. Zakon o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama tretira marihuanu kao opojnu drogu, a neovlašćeno držanje i promet su kažnjivi.