Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je smatra da je "razlog zašto Rusija ograničava pristup društvenim mrežama" zapravo sprečavanje nemira u slučaju opšte mobilizacije za veliku novu ofanzivu protiv Ukrajine ili napada na jednu od baltičkih država.

"Ruska ograničenja na društvenim mrežama ne ograničavaju kritike šefa države. Po mom mišljenju, postoji dublja svrha - sprečavanje pobuna. Šta bi moglo da izazove pobune kod našeg severnog suseda? Mnogo stvari, mnogo scenarija. Prvi je opšta mobilizacija, mobilizacija velikih razmera u Rusiji. Ofanziva, sa manjim troškovima i manje napora, negde gde se može sprovesti sa manje borbenih snaga. Zašto? Zato što neke zemlje - na primer, jedna od baltičkih zemalja - nisu spremne za snažan otpor", rekao je Zelenski u intervjuu emitovanom u informativnom programu 24/7 TV u nedelju uveče.

Zelenski je rekao da je ruski Plan A "mobilizacija velikih razmera, ograničenja na društvenim mrežama i pokretanje ofanzive".

- Što se tiče lokacije, mislim da imaju nekoliko opcija. A ovde on (Putin= posmatra šta se dešava sa zemljama NATO-a. Mislim da će to odrediti izbor - da li će se uključiti ili ne - rekao je ukrajinski predsednik.

Na pitanje da li će se Član 5 NATO-a aktivirati u slučaju napada na baltičke države, Zelenski je odgovorio: "Mislim da možda neće sve zemlje želeti da podrže (baltičke države), ali po mom mišljenju, zemlje NATO-a neće imati izbora - inače neće biti NATO-a. Moraće da se ujedine i odgovore na ono što bi Putin potencijalno mogao da uradi. U uprotnom, jednostavno više neće imati savez".

Prekidi interneta u Rusiji

Kremlj je zvanično pripisao prekide pojačanim merama bezbednosti. Zvanično objašnjenje je bilo da se to radi kako bi se sprečilo da ukrajinski dronovi koriste mobilni internet za navigaciju, a Rusi su u međuvremenu počeli da kupuju voki-tokije kako bi ostali u kontaktu sa porodicom i prijateljima. Zabeležen je i porast prodaje pejdžera od 73 procenta.

Dana 20. februara, ruski lider Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se naređuje telekomunikacionim operaterima da obustave usluge na zahtev Federalne službe bezbednosti (FSB). Istovremeno, vlasti su oslobodile operatere odgovornosti prema korisnicima ako je prekid usluge rezultat delovanja po zahtevima obaveštajne agencije.

