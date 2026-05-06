Potpredsednik Glavnog odbora SNS Milenko Jovanov reagovao je na društvenoj mreži X nakon izjave Radomira Lazovića da bi opozicija podržala studentsku listu ukoliko bi izbori bili održani tokom leta.

Lazović je, gostujući u medijima, rekao da bi njegova politička opcija podržala studentsku listu ako bi došlo do raspisivanja letnjih izbora, što je izazvalo brojne reakcije na političkoj sceni, ali i na društvenim mrežama.

Na ovu izjavu ubrzo je reagovao Milenko Jovanov, koji je u svom prepoznatljivom ironičnom tonu prokomentarisao celu situaciju.

– Логично. Прво, ко да ради кампању по врућини?! Друго, холидеј је холидеј. Посебно летњи – napisao je Jovanov na mreži X.

Njegova objava brzo je počela da se deli društvenim mrežama, a brojni korisnici komentarisali su njegov odgovor i polemiku koja se razvila između vlasti i opozicije oko eventualnih izbora i angažovanja studentskih pokreta u političkom životu Srbije.

U političkim krugovima već neko vreme traju spekulacije o mogućnosti raspisivanja vanrednih izbora, dok opozicioni blokovi pokušavaju da pronađu model okupljanja i zajedničkog nastupa. U tom kontekstu sve češće se pominju i studentske inicijative, za koje deo opozicije smatra da bi mogle da privuku dodatnu podršku birača.

Sa druge strane, predstavnici vlasti tvrde da opozicija nema jasan politički program i da pokušava da političku energiju studentskih protesta iskoristi za sopstvene interese.

Jovanovljeva objava dodatno je podgrejala političku raspravu na internetu, a korisnici društvenih mreža nastavili su da komentarišu njegovu ironičnu opasku o „kampanji po vrućini“ i „letnjem holideju“.