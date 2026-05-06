Blokaderi ne razmišljaju o tome koje su potrebe naroda. Blokaderi ne pomišljeju na to da predstave neki konkretan program.

Jedina briga je da li to remeti sunčanje ili ne remeti. Podsećamo, prošlo je godinu dana od kada su blokaderi otkrili da su njihovi zahtevi čisto politički i zatražili vanredne parlamentarne izbore.

Sada, kada se sudbina Srbije odlučuje prema tome hoće li nastaviti odlučno u budućnost ili se vratiti u mračnu prošlost koju donose blokader, letovanje je glavna tema.

Mada se po gostima od juče i danas na N1 moze zakljuciti da im je svaki dan - holidej.

Pogledajte samo osunčana lica Bojana Pajtića i Tanasija Marinkovića.