Blokader i narodni poslanik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović gostovao je sinoć u emisiji "Utisak nedelje" gde je je priznao da mogućnost letnjih izbora vidi kao opasnost.

-Da vas pitam, gospodin Ponoš je ponovio nekoliko puta da ne veruje u te letnje izbore. Da li vi verujete da će biti tih izbora? - pitala je Olja Bećković.

-Uvek mi je delovalo da će Vučić bežati od izbora. U ovom trenutku kada smo se mi o tome ograđivali, ljudi, prosto je delovalo da ta opasnost postoji - rekao je Radomir Lazović.

Vode rijaliti politiku

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić nedavno je izjavila da je za svaku osudu što se opozicija nije odazvala na poziv na konsultacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića i istakla da sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem uvek može da se razgovara, dok opozicija ne želi da ima dijalog sa bilo kim ko ima različito mišljenje.

-Želite vanredne parlamentarne izbore, predsednik vas zove koji je jedina nadležna predmetna institucija za to, da se dogovorite. To je ta njihova rijaliti politika. U toj rijaliti politici, oni u Skupštini, na medijima koji ih podržavaju, na društvenim mrežama, debatuju i spekulišu o tome kada bi možda mogli da budu ti izbori. Umesto da su otišli i tražili od predsednika, zamolili ga, rekli 'Mi mislimo da je ovo i ovo najbolji trenutak, da je ovo okvirno najbolji datum, predsedniče, da li se vi slažete, da li možemo da postignemo neki dogovor? - rekla je Brnabić za tv Prva.

Vučić o izborima: Važno da svako izađe sa idejama, još ne čuh njihove