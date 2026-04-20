Političar Vladan Đokić danas je u Briselu. Kako su preneli blokadersko lažovski mediji, on je otišao da se sastane sa Martom Kos.

Đokić je otišao u Brisel da bi lobirao da Srbija ne dobije nova sredstva za bolnice i škole…

Jasno je kao dan da on čini sve samo da narodu Srbije bude gore - to je ujedno i program koji blokaderi i njihov šef Đokic promovišu već godinu i po dana!

Samo da podsetimo, član 43, stav 10 Zakona o visokom obrazovanju propisuje da "na visokoškolskoj ustanovi nije dozvoljeno političko, stranačko ili versko organizovanje i delovanje."

Tako to što Ðokić radi predstavlja direktno kršenje Zakona o visokom obrazovanju, a njega primaju svi - od EU ambasadora u Srbiji do evropske komesarke Marte Kos.

Zar je to ta vladavina prava o kojoj nam pričaju?!?