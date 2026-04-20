Završene konsultacije Vučića sa predstavnicima Ujedinjene seljačke stranke
U Predsedništvu Srbije oko 10 časova završene su konsultacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima Ujedinjene seljačke stranke. Na konsultacijama kod predsednika Vučića bio je predsednik Ujedinjene seljačke stranke Milija Miletić sa saradnicima. Vučić se danas prethodno sastao sa predstavnicima Alternative za promene.
Počele konsultacije predsednika Vučića sa predstavnicima Ujedinjene seljačke stranke
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Predsedništvu, u okviru konsultacija sa političkim strankama, sa predstavnicima Ujedinjene seljačke stranke. Sastanak je počeo u 9.40 časova, a na konsultacije kod predsednika Srbije došao je predsednik Ujedinjene seljačke stranke Milija Miletić sa saradnicima.
Završene konsultacije predsednika Vučića sa predstavnicima Alternative za promene
U Predsedništvu Srbije su oko 9.30 časova završene konsultacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima Alternative za promene. Na konsultacijama kod predsednika Srbije bili su funkcioneri Alternative za promene Arber Pajaziti i Driton Redžepi. Posle sastanka sa predstavnicima Alternative za promene Vučić će imati konsultacije i sa predstavnicima Ujedinjene seljačke stranke.
Počele konsultacije predsednika Vučića sa predstavnicima Alternative za promene
