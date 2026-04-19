Profesor dr Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne stranke (SRS), otkrio je šta je predložio na jednom sastanku koji se odigrao pre više od 20 godina, a koji se ticao takozvanih lokatora - osoba koje su šurovale s neprijateljem tokom NATO agresije na našu zemlju 1999. godine.

Šešelj je o tome govorio u emisiji Paralela na Informer TV, gde je komentarisao rad špijuna i njihove potencijalne aktivnosti na tlu Srbije.

- Ja sam se na primer, otvoreno da vam kažem, prošlo je više od 20 godina... Kad smo bili bombardovani naše službe su povremeno otkrivale lokatore koji su postavljali određene uređaje kako bi se na tim mestima bacale bombe NATO avijacije. Ja sam bio za to da se lokatorima uopšte ne sudi nego da se jednostavno eliminišu i da nestanu bez traga - otkrio je lider radikala.

Priznao je, međutim, da ne zna da li su ga ostali učesnici sastanka poslušali.

- Svi su me začuđeno posmatrali na tom sastanku... nisu se ni slagali, niti su se tome protivili, samo su me gledali kao osmo čudo sveta. Međutim, ne znam da je ikada suđeno nijednom lokatoru, nisam čuo... Znači, kad je neko lokator, kad neko u toj meri sarađuje s neprijateljem, kad postavlja mete koje će neprijatelj bombardovati, o čemu onda raspravljati... - naglasio je prof. dr Vojislav Šešelj.