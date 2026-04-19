U napadu ruskog drona na Černigovu poginuo je 16-godišnjak, a povređene su još četiri osobe, objavio je na svom Telegram kanalu šef Černigovske oblasne administracije Vjačeslav Čaus.

"Rusija je masovno napala Černigov dronovima. Noću, dok su ljudi spavali. Ima pogodaka na raznim lokacijama. Nažalost, u ovom napadu je poginuo šesnaestogodišnji dečak. Spasioci su pronašli njegovo telo dok su raščišćavali ruševine", objavio je Čaus, prenosi Ukrinform.

Prema rečima ovog zvaničnika, Rusi su napali energetski objekat u Černihivskoj oblasti nakon čega je 380 hiljada pretplatnika ostalo bez struje.

"U gradu su oštećene škole, privatne kuće, industrijski objekat, kao i jedna od medicinskih ustanova koja nije radila i koju su Rusi uništili 2022. godine. Vatrogasci su ugasili požare na mestima ruskih udara", rekao je Čaus.