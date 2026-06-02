Predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj prokomentarisao je izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića koji je uživo u programu na javnom servisu pokazao neskrivene teritorijalne pretenzije prema srpskim gradovima - Apatinu, Somboru i Bačkoj Palanci...

- Hrvati to traže duže vreme, možda i 30 godina. Čim je prestao rat za Republiku Srpsku Krajinu, jer je ona okupirana, Hrvati su ispostavili nove zahteve. Šta oni traže? Traže 11.000 hektara sa leve obale Dunava, a nude 1.000 hektara sa desne obale - objasnio je Šešelj gostujući na Informer televiziji.

Šešelj kaže da postoji opasnost da bi Hrvati ovaj uslov mogli da ispostave prilikom prijema Srbije u EU.

- Hrvati bi da se priznaju kao naslednici starih austrijskih katastarskih knjiga. To apsolutno ne vredi po međunardnom pravu. Međutim, postoji mogućnost da Hrvatska ucenjuje prilikom eventualnog prijema Srbije u EU, do čega neće doći, ali postoji opasnost, ona može da uceni i da kaže - "vratite naše" - kaže Šešelj.