Predsednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević komentarisao je medijske naslove gde se navodi da je data saglasnost da se EPCG zaduži za ukupno 70 miliona evra, te da je Vlada odobrila drugu tranšu AFD zajma do 100 miliona evra kao i da je uvoz osam puta veći od izvoza.

On navodi da korupcija, nezananje i politička demagogija uzimaju danak, te da se država raspada i da javne finansije idu ka bankrotu

„Umesto radikalne promjene ekonomskog sistema i sa ekonomije potrošnje, rasipanja, korupcije, deficita i zaduživanja da pređemo u ekonomiju proizodnje, štednje, investicija i izvoza, oslobodioci su nastavili sa pogubnom ekonomskom politikom DPS! Preuzeli su koruptivne šeme i DPS tajkune predatore i sa njima nastavili poharu državnih resursa. Korupcija je toliko raširena da skoro nema nijedne javne nabake iza koje ne stoji tal naručilaca sa odabranim kupcem. Od najmanjih do najvećih nabavki, državni funkcioneri se ugrađuju, njihov životni standard, stil života i imovina naglo napreduju, a državni organi SPO i GST zaobilaze korupciju i kriminal aktuelnih vlasti“, naveo je Medojević.

On dodaje da će EPCG 2025. godinu završiti sa gubitkom od preko 90 miliona evra i da je to najveći gubitak u istoriji EPCG.

„Sa dugovima oko 300 miliona evra. Najvećim u istoriji EPCG. Najveći ugovori o nabavkama su netransparetni, a kupovina imovine Železare školski primer korupcije i neznanja. I posle svega EPCG se zadužuje dodatnih 70 miliona evra, od čega 30 miliona evra za finansiranje kraktoročnih obaveza. Vlada se ubrzano zadužuje za dodatnih 100 miliona evra od Francuske razvojne agencije za usklađivanje našeg zakonodavstva sa EU. Čitaj, za korupciju i nameštanje poslova raznim savetnicima i konsultantima za ništa. A sve će to vraćati poreski obveznici“, naveo je Medojević.

Dodaje i da je Monstat objavio nove zabrinjavajuće vesti da uvoz raste a izvoz opada, ali da to nikoga u Vladi teletabisa ne uznemirava.

„Sve dok im se ne diraju javne nabavke i korupcija, oni nemaju problem. Iz Monstata je saopšteno da je izvezena roba vredna 572,3 miliona evra, što je 6,9 odsto manje u odnosu na uporedni period. Uvoz je bio 9,3 odsto veći i iznosio je 4,46 milijardi evra. Javna potrošnja, deficit, dug i uvoz eksplodiraju. Korupcija cveta. Država propada. Narod glasa lopove, lažove, neznalice i prevarante. Najbogatiji narkobosovi uz pomoć prijatelja iz bezbednosnog sektora su još na slobodi. SPO i GST postaju privatno preduzeće za trgovinu pravdom. Sudovi razapeti između Mila i Vesne Medenice! Srećno 20 godina nezavisnosti od zakona, pravde i zdravog razuma!“, zaključio je Medojević.