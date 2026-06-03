Zelenski je, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u Kijevu, rekao da je samo pitanje vremena da li će Ukrajina povećati obim takvih udara, prenosi Rojters.

Dodao je da je šest zemalja potvrdilo svoju spremnost da doprinese inicijativi Lista prioritetnih zahteva Ukrajine (PURL), za kupovinu naoružanja.

"Šest zemalja je potvrdilo da će dati doprinose PURL-u. Mnogo im zahvaljujemo. Nećemo reći koje, nećemo reći. Ovo nije javna informacija. Moramo da kupimo ono što može da se kupi od Sjedinjenih Američkih Država", naveo je Zelenski, prenosi Ukrinform.

Zelenski je dodao da je format Sporazuma o dronovima važan, i da Ukrajina sarađuje sa partnerima kako bi ga učinila efikasnim.

"Već radimo sa nekoliko zemalja, sa Francuskom, sa Norveškom, sa Nemačkom, Švedskom, Danskom, Italijom, sa drugim partnerima, na stvaranju evropskih antibalističkih kapaciteta. Ovo je veoma težak projekat, ali je veoma neophodan", istakao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, u toku je dijalog sa američkom administracijom o licencama za proizvodnju sistema protivvazdušne odbrane "patriot", kako bi oni mogli da se proizvode u Ukrajini ili zajedno sa partnerima iz NATO-a.

"Ovo je sasvim zdrav način da povećamo našu kolektivnu snagu. Nastavićemo da se fokusiramo na ovo", zaključio je Zelenski.

Dodao je da je to u skladu i sa trenutnim kursom predsednika SAD Donalda Trampa, da Evropi omogući da učini više za sopstvenu odbranu.

"Ni Rusija ni Ukrajina nisu spremne da učine ustupke"

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da ni Rusija ni Ukrajina nisu spremne da učine ustupke u pregovrima o okončanju rata, pre svega ruska strana i naglasio da je to potrebno kako bi se postigao mir.

"Spremni smo da nastavimo kakvu god ulogu je potrebno u kontekstu postizanja mira, jer mislimo da rat u Ukrajini nema vojno rešenje", rekao je Rubio tokom drugog dana svedočenja pred Odborom za spoljne poslove američkog Senata, prenosi Rojters.

Prema njegovim rečima, rat može biti rešen samo diplomatskim putem, iako je taj put, kako je ocenio, dosad bio neplodonosan. "Nazvao bih to tekućim izazovom", rekao je Rubio.

Američki predsednik Donald Tramp je tokom predizborne kampanje tokom 2024. najavljivao da će brzo okončari rat u Ukrajini.